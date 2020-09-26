Дерев'янченко в ролі андердога в бою проти Чарло: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні вночі укранець Сергій Дерев'янченко спробує відібрати чемпіонський пояс WBC в середній вазі в американця Джермола Чарло.

Поєдинок відбудеться в Коннектікуті (США) і розпочнеться о 4:00 за київським часом. Букмекери вважають американця фаворитом бою. Перемога Чарло - 1,57. Перемога Дерев'янченка - 2,37. Нічия - 21,0. Коефіцієнт на нокаут американця - 4,75, українця - 6,0.

Пряма трансляція бою на нашому сайті. Також Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку за титул WBC у середній вазі.