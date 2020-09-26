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Дерев'янченко - Чарло: анонс і прогноз чемпіонського бою WBC

Сьогодні 11:02 264 0
Дерев'янченко - Чарло: анонс і прогноз чемпіонського бою WBC

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2-0, 10 КО) зійдеться в ринзі за титул WBC у середній вазі з чинним чемпіоном Джермолом Чарло (30-0-0, 22 КО).

Поєдинок відбудеться у ніч з 26 на 27 вересня на Mohegan Sun Arena в Коннектікуті (США).

Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція бою за титул WBC. LIVE

Цифри

Джермолл Чарло виходить на ринг з непереможеним рекордом в 30 перемог і нуль поразок, 22 з яких припадає на нокаути. Він утримуєчемпіонський пояс загалом 456 днів (1 рік 2 місяці і 28 днів).

Сергій Дерев'янченко має рекорд в 13 перемог і 2 поразки, з яких 10 перемог нокаутом. Статистика показує, що Дерев'янченко має невелику перевагу над Чарло, 77% нокаутів проти 73% Чарло.

Джермолл Чарло молодше на 4 роки. Американець має перевагу в зрості над Дерев'янченком на цілих 8 см. Це також дає перевагу в радіусі удару на 18 см .

Обидва атлети боксують в ортодоксальній стійці.

Чарло - більш досвідчений професійний боєць, провів на 15 боїв більше і дебютував у далекому 2008 році, на 5 років і 10 місяців раніше, ніж Дерев'янченко, перший професійний бій якого відбувся в 2014 році. Чарло провів на 54 професійних раунди більше, 147 проти 93 Дерев'янченка.

Джермолл Чарло вийде на ринг з 3 номеромв рейтингу RING у ваговій категорії до 72,6 кг. Сергій Дерев'янченко наразі займає 1-е місце за версією WBC і 4-е місце в рейтингу RING у ваговій категорії до 72,6 кг.

Форма

Чарло залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 3 з останніх 5 опонентів. У своєму останньому бою він переміг Денніса Хогана, 7 грудня 2019 року, технічним нокаутом у 7-му раунді їхнього двобою за звання чемпіона світу WBC. До цього він переміг Брендона Адамса, 29 червня 2019 року, одноголосним рішенням суддів. Вступаючи в цей поєдинок, він переміг Метта Коробова, 22 грудня 2018 року, одноголосним рішенням суддів.

Дерев'янченко переміг 3 з 5 останніх суперників, нокаутувавши 2 із них і один раз пройшов усю дистанцію. У своєму останньому бою він програв Геннадію Головкіну, 5 жовтня 2019 року, одноголосним рішенням суддів у бою за звання чемпіона світу за версією IBF на Медісон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, США. До цього він переміг Джека Калкея, 13 квітня 2019 року, одноголосним рішенням суддів.

У своєму останньому поєдинку, 27 жовтня 2018 року, українець програв Деніелю Джейкобсу роздільним рішенням суддів у бою за звання чемпіона світу за версією IBF. До цього він виграв у Туреано Джонсона, 25 серпня 2017 року, технічним нокаутом в 12-му раунді.

Останні бої

Що стосується недавньої активності, Джермолл Чарло бився більше, ніж Сергій Дерев'янченко.

Останній раз Джермолл Чарло бився 9 місяців і 17 днів назад, а Сергій Дерев'янченко - 11 місяців і 19 днів назад. Останні 5 боїв Чарло відбулися за 2 роки 4 місяці і 8 днів, що означає, що він бився в середньому кожні 7 місяців і 3 дні. У цих боях він провів 37 раундів, тобто в середньому вони тривали 7,4 раунди.

Останні 5 боїв Дерев'янченка відбулися за 3 роки 2 місяці і 14 днів, тобто він бився в середньому кожні 9 місяців і 19 днів. У цих боях він провів 50 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 10 раундів.

Прогноз букмерерів

Букмекери віддають невеличку перевагу америнському боксеру. Коефіцієнт на перемогу Чарло - 1,57. Перемога Дере'янченка - 2,37. Нічия - 21. Перемога нокаутом Чарло - 4,75, Дерев'янченка - 6,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Сергія Дерв'янченка за рішенням суддів.

Час

Орієнтовний час бою 4:00 за київським часом.

Трансляція

Пряму трансляцію на території України покаже телеканал Інтер. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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