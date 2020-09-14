Гарсія включив Усика до п'ятірки найкращих боксерів світу

До п'ятірки найкращих боксерів незалежно від вагової категорії входить українець Олександр Усик.

Про це заявив колишній чемпіон світу Майкі Гарсія.

"П'ять найкращих боксерів? Думаю, в мій список потраплять Сауль Альварес, Тайсон Ф'юрі ... Теренс Кроуфорд теж там буде. Хто ще? Наоя Іноує, мені подобається цей маленький азіат. Олександр Усик, який піднявся в суперважку вагу, теж там буде", - сказав Гарсія.