Шелестюк віддав перемогу Раміресу

Український боксер Тарас Шелестюк назвав переможця бою Хосе Рамірес (26-0, 17 КО) – Віктор Постол (31-3, 12 КО).

Про це розповів сам боксер у Twitter.

Close fight but Ramirez win. Proud for my friend Postol🇺🇦🥊