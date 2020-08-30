Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-3, 12 KO) не заслужено поступився Хосе Раміресу (26-0, 17 KO) у чемпіонському бою за версіями WBO і WBC.

Про це розповів 34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО).

"Віктор, ти звір, брате. Я пишаюся тобою. Ти справжній чемпіон WBC. Спасибі Фредді Роучу. Відмінний бій, чудовий виступ.

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Вкрали перемогу. Навіть уже не соромлячись говорять про те, що опонент в улюбленцях, суддя завжди віддає перемогу. Так навіщо взагалі весь цей фарс потрібен? Для наживи і втіхи.

Оцінюють по любові і симпатії. Маючи два чемпіонські пояси, опонент взагалі не вразив своїм виступом. Яка праця була проведена: три рази бій скасовували. Рамірес останній бій теж програв. І знову яке пограбування", - розповів Редкач.