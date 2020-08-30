Джерело - Чемпіон.
Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-3, 12 KO) не заслужено поступився Хосе Раміресу (26-0, 17 KO) у чемпіонському бою за версіями WBO і WBC.
Про це розповів 34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО).
"Віктор, ти звір, брате. Я пишаюся тобою. Ти справжній чемпіон WBC. Спасибі Фредді Роучу. Відмінний бій, чудовий виступ.
Актуально: Рамірес - Постол. Відео бою
Вкрали перемогу. Навіть уже не соромлячись говорять про те, що опонент в улюбленцях, суддя завжди віддає перемогу. Так навіщо взагалі весь цей фарс потрібен? Для наживи і втіхи.
Оцінюють по любові і симпатії. Маючи два чемпіонські пояси, опонент взагалі не вразив своїм виступом. Яка праця була проведена: три рази бій скасовували. Рамірес останній бій теж програв. І знову яке пограбування", - розповів Редкач.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@icemanpostol You beast Brother I proud for you 🤩💎🙌you real champ @wbcboxing thank you @freddieroach great fight great preforms 🙌✊ Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен... для наживы и утехи. Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, опоонет вообще не поразил своим выступлением.Рамирез ( какой труд был проделан 3 раза бои отменяли последний бои тоже проиграл и сново какое ограбление )
Нагадаємо, Постол за очками поступився Раміресу у чемпіонському бою.