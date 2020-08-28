 Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC | Бокс | Champion.com.ua
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Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC

Сьогодні 23:38 137 0
Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC

Джерело - Чемпіон.

Українець Віктор Постол кине виклик чемпіону світу за версіями WBC і WBO американцю Хосе Карлосу Раміресу в першій напівсередній вазі (63,5 кг).

Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Бій відбудеться в форматі 12 раундів вранці 30 серпня на арені MGM Grand в Неваді (Лас-Вегас, США). Орієнтовний початок о 6:30 за київським часом.

На кону поєдинку стоятиме звання чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBC і WBO.

Рамірес вперше захищатиме титул чемпіона світу WBO. Він заовоював цей пояс перемігши Моріса Хукера в липні 2019 року. Також це четвертий захист титулу чемпіона світу за версією WBC. Він виграв цей пояс у Аміра Імама в березні 2018 року. Американець утримує цей титул 2 роки, 5 місяців і 10 днів.

Бій буде відбуватися в андеркарті поєдинку Арнольда Барбоза-молодшого і Тоні Луїса.

Цифри

Хосе Карлос Рамірес виходить на ринг з рекордом в 25 перемог і нуль поразок, 17 з яких нокаутом. Віктор Постол почне бій з показником у 31 перемогу і 2 поразки. 12 перемог нокаутом.

Американець має велику перевагу над українцем, маючи відсоток нокауту 68% у порівнянні з 39% у Постола.

Хосе Карлос Рамірес молодше на 8 років, йому 28.

Постол має перевагу в зрості на 2 см. Це також дає перевагу в радіусі удару на 4 см.

І Хосе Карлос Рамірес, і Віктор Постол правші і мають ортодоксальну стійку.

Рамірес - менш досвідчений боєць, у нього було на 8 боїв менше, і він дебютував в 2012 році, на 5 років пізніше, ніж Постол, перший професійний бій якого відбувся в 2007 році. Він провів на 149 менше професійних раундів, 115 проти 264 у Постола.

Хосе Карлос Рамірес вступає в бій, полсідаючи перше місце в рейтингу RING у ваговій категорії 63,5 кг.

Віктор Постол наразі займає перше місце в рейтингу WBC, 4 місце в рейтингу WBO і 4 місце в рейтингу RING у тій же ваговій категорії.

Форма

Рамірес залишається непереможеним. У своєму останньому бою він переміг Моріса Хукера 27 липня 2019 року технічним нокаутом у 6-му раунді в бою за звання чемпіона світу WBC World Super Light і WBO World Junior в напівсередній вазі. До цього він виграв у Хосе Сепеди 10 лютого 2019 року рішенням суддів в бою за звання чемпіона світу WBC на арені Save Mart, Каліфорнія. Вступаючи в цей поєдинок, він переміг Антоніо Ороско 14 вересня 2018 року одноголосним рішенням суддів у їх бою за звання чемпіона світу WBC.

Постол переміг 3-х зі своїх останніх 5-ти суперників, нокаутував одного з них і двічі подолав всю дистанцію поєдинку. У своєму останньому бою він переміг Мохамеда Мімуна 27 квітня 2019 року одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку в Cosmopolitan в Лас-Вегасі, штат Невада, США.

До цього він був переможений Джошем Тейлором 23 червня 2018 року одноголосним рішенням суддів у їх 12-раундовому поєдинку на SSE Hydro, Шотландія, Великобританія.

До цього 36-річний броварчанин програв Теренсу Кроуфорд 23 липня 2016 року одноголосним рішенням суддів у бою за звання чемпіона WBC World Super Lightweight, WBO World Junior в напівсередній вазі і The Ring Junior в напівсередній вазі в MGM Grand, Лас-Вегас, США.

Останні бої

Що стосується останніх поєдинків, Хосе Карлос Рамірес бився частіше й більше за Віктора Постола.

Останній поєдинок Рамірес провів1 рік і 1 місяць тому, в той час як останній вихід Віктора Постола на ринг відбувся 1 рік і 4 місяці тому.

Останні 5 боїв Раміреса тривали протягом 1 року 8 місяців і 16 днів, тобто він бився в середньому кожні 5 місяців і 4 дні. У цих боях він провів в цілому 44 раунди, тобто в середньому кожен поєдинок тривав 8,8 раундів.

Останні 5 боїв Постола тривали 4 роки і 16 днів, тобто він бився в середньому кожні 1 рік і 4 дні. У цих боях він провів 52 раунди, тобто в середньому вони тривали 10,4 раундів.

Час

Очікується, що бійці вийдуть на ринг близько 6:30 за київським часом.

Трансляція

Поєдинок Рамірес проти Постола на території України транслюватиме сервіс Megogo. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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