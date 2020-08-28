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Постол - Рамірес: де дивитися чемпіонський бій

Сьогодні 02:28 523 0
Постол - Рамірес: де дивитися чемпіонський бій

Джерело - Чемпіон.

Українець Віктор Постол побореться за титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі (63,5 кг) за версіями WBC і WBO проти американця Хосе Раміреса.

Американський боксер є діючим чемпіонм світу за версіями WBO та WBC. Поєдинок проти українця стане для 28-річного боксера першим захистом поясу WBO та четвертим - WBC.

Поєдинок відбудеться в ніч на 30 серпня у Лас-Вегасі в рамках боксерського вечора компанії Top Rank. Орієнтовний початок о 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні ексклюзивно в сервісі Megogo буде доступна в пакетах Оптимальний і Максимальний.

Також пряма трансляція чемпіонського бою Постол - Рамірес буде доступна на Чемпіоні. Для тих у кого не бюуде можливості подивитися відеотрансляцію наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

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