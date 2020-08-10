 Мені потрібно думати про бій з Чарло, - Дерев'янченко | Бокс | Champion.com.ua
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Дерев'янченко про реванш з Головкінім: Мені потрібно думати про бій з Чарло

Сьогодні 20:13 236 0
Українець не думає про бій з казахом
Дерев'янченко про реванш з Головкінім: Мені потрібно думати про бій з Чарло
#Дерев'янченко, #Головкін, #Чарло

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон IBF і IBO в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) думає про те як захистити свій титул.

Про це розповів український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО).

"На даному етапі навіть не знаю. Як мені здається, у Гени зараз трохи інші орієнтири. По-перше, це захист титулу. І цілком можливо - третій поєдинок проти Канело. Та й мені зараз потрібно думати про бій проти Джермалла Чарло", - сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.

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