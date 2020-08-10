Чемпіон IBF і IBO в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) думає про те як захистити свій титул.

Про це розповів український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО).

"На даному етапі навіть не знаю. Як мені здається, у Гени зараз трохи інші орієнтири. По-перше, це захист титулу. І цілком можливо - третій поєдинок проти Канело. Та й мені зараз потрібно думати про бій проти Джермалла Чарло", - сказав Дерев'янченко.