Відомий промоутер Боб Арум сказав, що він з радістю зробить бій Камбосос - Ломаченко в Австралії.

Про це заявив австралійський легковаговик Джордж Камбосос-молодший (18-0, 10 КО).

"Коли я виграю в бою за звання претендента, то буду битися з переможцем бою Лопес - Ломаченко. Ми будемо воювати за всі пояса. Боб Арум сказав, що він з радістю зробить бій Камбосос - Ломаченко тут, в Австралії. Ми повинні побитися в Мельбурні, де з легкістю заповнимо 60-тисячну арену", - сказав Камбосос-молодший.