 Берінчик: Крим може бути для наших українців Кримом, але коли ти відкриваєш карту, у нього триколор | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик: Крим може бути для наших українців Кримом, але коли ти відкриваєш карту, у нього триколор

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Денис Берінчик прокоментував окуповані Росією українські території
Берінчик: Крим може бути для наших українців Кримом, але коли ти відкриваєш карту, у нього триколор
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Окупований Росією Крим ще не скоро повернеться до складу України.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (13-0, 7 КО) назвав свою думкою про Крим.

Про це розповів сам боксер.

"Крим може бути для наших українців Кримом, але коли ти відкриваєш карту, у нього триколор. Була Автономна республіка, від'єдналася, проголосували. Прийшли чоловічки, не прийшли чоловічки...

Але коли сьогодні туди їдеш, проїжджаєш прикордонну службу однієї країни і в іншій країні. Так само і у мене в Краснодоні (зараз Сорокіно, місто в Луганській області – прим.). Ти заїжджаєш на одну службу і на другу, ще й на третю можеш заїхати.

Думаю, територію ніхто не віддасть. А інші їх і не заберуть", - сказав Берінчик.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Sportarena.com (@sportarena_com)

Нагадаємо, Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні.

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