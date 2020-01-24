Редкач: Гарсія вважає бій зі мною тренуванням перед Пак’яо

Джерело - sport.ua.
Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) покращив свої боксерські якості перед оєм із екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях Денні Гарсією (35-2, 21 КО).
Про це розповів сам український боксер.
"У минулому бою Девон Александер вважав, що він виграв ще до бою. І це відбувається з Гарсією. Він хоче бій з Менні Пак’яо, а мене розглядає як тренування.
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Але Гарсія ще нічого не виграв. З останнього бою я вніс зміни в свою роботу і став кращим як боксер. Відчуваю себе готовим до цього поєдинку", - відзначив Редкач.
Раніше, Редкач вказав свій план на бій із Гарсією.