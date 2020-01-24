 Редкач: Гарсія вважає бій зі мною тренуванням перед Пак’яо | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Гарсія вважає бій зі мною тренуванням перед Пак’яо

Сьогодні 14:56 217 0
Іван Редкач прокоментував свій наступний бій
Редкач: Гарсія вважає бій зі мною тренуванням перед Пак’яо
#Редкач

Джерело - sport.ua.

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) покращив свої боксерські якості перед оєм із екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях Денні Гарсією (35-2, 21 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"У минулому бою Девон Александер вважав, що він виграв ще до бою. І це відбувається з Гарсією. Він хоче бій з Менні Пак’яо, а мене розглядає як тренування.

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Але Гарсія ще нічого не виграв. З останнього бою я вніс зміни в свою роботу і став кращим як боксер. Відчуваю себе готовим до цього поєдинку", - відзначив Редкач.

Раніше, Редкач вказав свій план на бій із Гарсією.

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