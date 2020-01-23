Редкач: Перемога над Гарсією змінить моє життя

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) хоче перемогти екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях Денні Гарсію (35-2, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Перемога над Гарсією змінить моє життя. Я працював протягом усього життя, щоб дістатися до цього моменту. Я хочу здобути перемогу і потім брати участь в найбільших боях в напівсередній вазі, які будуть мені доступні. Зараз же я концентруюся тільки на поєдинку з Гарсією. Я відправлю його в нокаут. Саме так я бачу результат бою. Ми залишимо на рингу всі сили, і я буду святкувати перемогу", - розповів Редкач.