Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа - Енді Руїс Суперважка вага - 90,7 кг Бій за титули WBA, WBO та IBF Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) 7 грудня, 2019 року ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Ентоні Джошуа повертає собі WBA, WBO та IBF одноголосним рішенням суддів!

12-раунд: Просив уже Руїс наприкінці зупинитися свого суперника, але Джошуа з посмішкою завершив поєдинок.

11-раунд: Намагався Руїс проявляти агресію, але плодів це не принесло, все йде до перемоги Джошуа.

10-раунд: Не вдається Руїсу проводити свої атаки. Джошуа вже не хоче атакувати, а мексиканець не встигає за британцем.

9-раунд: Джошуа продовжує кружляти навколо Руїса, як на початку раунду. Британець розуміє, що в такій манері може розраховувати на перемогу.

8-раунд: Зупинив суддя боксерів і провів коротку бесіду. Обмінялися декількома фразами бійці, а потомі почали активно проводити удар за ударом. Здається, що Руїс тут вийшов переможцем.

7-раунд: Руїс починає вмикатися. Наніс він декілька хороших ударів і має записати цей раунд у свій актив.

6-раунд: Обмінялися точними ударами бійці. Але виявити лідера тут важко.

5-раунд: Руїс починає потроху активізуватися. Проте все ще досить нудний бій ми спостерігаємо.

4-раунд: Здається, що Джошуа контролює перебіг подій на рингу. Руїс чекає свого шансу.

3-раунд: Грамотно Ентоні рухається, наносить удари з дальньої дистанції і не підпускає до себе Руїса.

2-раунд: Багато рухається Джошуа, Руїс намагається вицілювати. До речі обидва боксери мають розсічення.

1-раунд: Дуже обережний початок, обидва бійця проводять розвідку.

Бій розпочато!

Тепер гімн США від Енді Руїса, оскільки він офіційно американець.

Бійці на ринзі, лунає гімн Великої Британії на честь Ентоні Джошуа.

Хабіб Нурмагомедов приїхав подивитися зірковий бій.

Бійці вже активно готуються до поєдинку.

У бою за титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі зійдуться діючий чемпіон Енді Руїс та претендент Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії, 7 грудня. Початок не раніше 23:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн.

Напередодні Руїс та Джошуа отримають неймовірні гонорари за матч-реванш.

Також, Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг

Раніше Джошуа розповів про тактику на бій з Руїсом

Важливо: Кличко вірить у повернення Джошуа

Повідомлялося, що квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень.

Гірн вказав на важливий момент у реванші Руїс – Джошуа

Нагадаємо, 2 червня 2019 року, Руїс несподівано нокаутував Джошуа й заволодів поясами WBA, WBO та IBF.