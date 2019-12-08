 Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Джошуа взяв реванш у Руїса та повернув чемпіонські пояси
Сьогодні 00:21 1050
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
Сьогодні 00:51 187
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було
Сьогодні 00:08 2520
Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю
Вчора 22:51 709
Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було
Вчора 22:35 2381
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Вчора 21:12 1078
Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото
Вчора 20:56 2159 1
Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу
Вчора 19:45 1463 1
Колос – Дніпро-1 4:0. Відео голів
Вчора 19:40 709
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Вчора 18:58 2690
Блоги
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:51 102
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 1074
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
Вчора 19:23 2266
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:58 2678
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном Андрій Твердохліб
Вчора 14:43 593
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
06.12.2019 20:16 850
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
06.12.2019 16:36 6688
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
06.12.2019 15:14 592
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань Андрій Твердохліб
06.12.2019 13:11 228
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів Андрій Твердохліб
06.12.2019 13:01 288
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:51 Блог За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки 187
00:21 Бокс Джошуа взяв реванш у Руїса та повернув чемпіонські пояси 1050
00:08 Бокс Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було 2520
00:01 Пряма трансляція Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE 2078
7 Грудня 2019
23:55 Футбол Камбек Валенсії у дербі проти Леванте, перемоги Барселони та Реала. Результати 16 туру Ла-Ліги 423
23:44 Футбол Лаціо переміг Ювентус у 15 турі Серії А 272
23:28 Бокс Чісора: Не буду намагатися перебоксувати Усика 432
23:10 Футбол ПСЖ обіграв Монпельє, перемоги Монако та Ренна. Результати 17 туру Ліги 1 246
23:06 Пряма трансляція Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF 26524 1
22:51 Бокс Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю 709
22:41 Футбол Колос – Дніпро-1 4:0. Огляд матчу 146
22:35 Бокс Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було 2381
22:27 Футбол Яремчук забив 10-й гол за Гент у чемпіонаті Бельгії 415
22:17 Гімнастика Захарова: Звинувачувати наших спортсменів зміною громадянства на російське не можна, там кращі умови 231
22:08 Бокс Джошуа - Руїс: боксери затейпували руки 421
21:51 Пряма трансляція Барселона - Мальорка: онлайн-трансляція матчу 16 туру чемпіонату Іспанії. LIVE 281
21:47 Футбол Баєр обіграв Шальке у 14 турі Бундесліги 187
21:37 Футбол Безус забив ефектний гол у чемпіонаті Бельгії 679
21:34 Пряма трансляція Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE 3915
21:25 Футбол Манчестер Юнайтед несподівано переміг Манчестер Сіті у 16 турі АПЛ 556
21:12 Блог Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії 1078
21:07 Футбол Наполі не зміг обіграти Удінезе у 15 турі Серії А 121
20:56 Бокс Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото 2159 1
20:44 Футбол В УПЛ мають грати 16 команд – Дулуб 611
20:31 Біатлон Тренер зробив правильний вибір на кожному етапі – Ткаленко 389

Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було

Сьогодні 00:08 2520 0
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа - Енді Руїс
Суперважка вага - 90,7 кг
Бій за титули WBA, WBO та IBF
Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)
7 грудня, 2019 року
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Ентоні Джошуа повертає собі WBA, WBO та IBF одноголосним рішенням суддів!

12-раунд: Просив уже Руїс наприкінці зупинитися свого суперника, але Джошуа з посмішкою завершив поєдинок.

11-раунд: Намагався Руїс проявляти агресію, але плодів це не принесло, все йде до перемоги Джошуа.

10-раунд: Не вдається Руїсу проводити свої атаки. Джошуа вже не хоче атакувати, а мексиканець не встигає за британцем.

9-раунд: Джошуа продовжує кружляти навколо Руїса, як на початку раунду. Британець розуміє, що в такій манері може розраховувати на перемогу.

8-раунд: Зупинив суддя боксерів і провів коротку бесіду. Обмінялися декількома фразами бійці, а потомі почали активно проводити удар за ударом. Здається, що Руїс тут вийшов переможцем.

7-раунд: Руїс починає вмикатися. Наніс він декілька хороших ударів і має записати цей раунд у свій актив.

6-раунд: Обмінялися точними ударами бійці. Але виявити лідера тут важко.

5-раунд: Руїс починає потроху активізуватися. Проте все ще досить нудний бій ми спостерігаємо.

4-раунд: Здається, що Джошуа контролює перебіг подій на рингу. Руїс чекає свого шансу.

3-раунд: Грамотно Ентоні рухається, наносить удари з дальньої дистанції і не підпускає до себе Руїса.

2-раунд: Багато рухається Джошуа, Руїс намагається вицілювати. До речі обидва боксери мають розсічення.

1-раунд: Дуже обережний початок, обидва бійця проводять розвідку.

Бій розпочато!

Тепер гімн США від Енді Руїса, оскільки він офіційно американець.

Бійці на ринзі, лунає гімн Великої Британії на честь Ентоні Джошуа.

Хабіб Нурмагомедов приїхав подивитися зірковий бій.

Бійці вже активно готуються до поєдинку.

У бою за титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі зійдуться діючий чемпіон Енді Руїс та претендент Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії, 7 грудня. Початок не раніше 23:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн.

Напередодні Руїс та Джошуа отримають неймовірні гонорари за матч-реванш.

Також, Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг

Раніше Джошуа розповів про тактику на бій з Руїсом

Важливо: Кличко вірить у повернення Джошуа

Повідомлялося, що квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень.

Гірн вказав на важливий момент у реванші Руїс – Джошуа

Нагадаємо, 2 червня 2019 року, Руїс несподівано нокаутував Джошуа й заволодів поясами WBA, WBO та IBF.

Коментарі ()