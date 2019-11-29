Квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень

Переможець бою може зустрітися з Олександром Усиком

Джерело - Чемпіон.

Наступного тижня екс-чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа спробує довести, що його поразка Енді Руїзу 1 червня в Нью-Йорку – безглузда випадковість.

Мегафайт відбудеться 7 грудня в Diriyah Arena (Саудівська Аравія). Для того, щоб подивиться цей бій наживо, фанам боксу доведеться розщедритися. За інформацією Champion.com.ua, квитки поблизу рингу коштують 50 тисяч саудівських ріалів, що дорівнює 320 тисячам гривень. Чи 13 333 долари за квиток. Найдешевші квитки (5 категорія) на матч-реванш коштують 520 саудівських реалів, що дорівнює 3 327 гривням.

Нагадаємо, Олександр Усик може зустрітися з переможцем пари Ентоні Джошуа – Енді Руїз.