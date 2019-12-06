Джошуа розповів про тактику на бій з Руїсом

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа бажає повернути свої титули, які тратив у першому поєдинку з Енді Руїсом.

Про це британець заявив в інтерв'ю boxingnews24.com.

"Мені потрібно заволодіти центром рингу. Іноді не треба кружляти на рингу. Я питав Руїса: Як я можу тебе перемогти? Він відповів:Тобі потрібно бігати навколо мене. Ми повинні бути активними, щоб здобути перемогу. Я буду використовувати свої переваги. Але моя активність в рингу буде розумною.

У мені немає страху. Я як і раніше відданий своїй справі. Я зроблю так, щоб ця ситуація обернулася в мою користь. До боїв завжди треба підходити з настроєм претендента. Я про це говорив ще коли володів поясами", - зазначив Джошуа.