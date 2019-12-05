Екс-чемпіон світ Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) зможе повернутися свій титул у бою проти Енді Руїса (33-1, 22 КО).

Про це розповів колишній чемпіон Володимир Кличко.

"Якщо я буду вибирати з натовпу одну людину, то він повинен бути гідним представником свого виду спорту. Це буде хороший боксер з комбінацією характеристик - атлетичний, з хорошим іміджем, який представляє бокс ... Як на мене, Ентоні Джошуа - один з кращих.

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Давайте не будемо забувати і про Енді Руїса. Ніхто не очікував такого від цього хлопця. Він видав один з найкращих виступів в історії, тим більше Руїс побив Джошуа в статусі андердога. Хевівейт виглядає захоплюючим і це добре. Потрібно, щоб всі ці бійці побилися між собою. Але якщо необхідно вибрати одного, то це Ентоні Джошуа. Я впевнений, що він зможе повернутися", - розповів Кличко.