Рух і легкість будуть важливими для Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) у бою проти Енді Руїса (33-1, 22 КО).

Про це розповів промоутер британського боксера Едді Гірн.

"Мені здається, що рух і легкість в бою з Руїсом будуть дуже важливі для Джошуа. Йому треба добре переміщатися по рингу. Я вважаю, що для Джошуа ніколи не стояло питання про зайву вагу. Значення має лише те, як він себе почуває, як тренується і що робить.

У бою проти Жаррелля Міллера ключову роль грали б габарити. Джошуа хотів бути великим, сильним і потужним. Безумовно, проти такого швидкого опонента, як Руїс, краще трохи скинути вагу і стати більш рухливим. Я вважаю, що в цей раз Джошуа зосередиться на цих аспектах. Під час попереднього табору 70% роботи займала підготовка до поєдинку проти Міллера", - розповів Гірн.