Руїс та Джошуа отримають неймовірні гонорари за матч-реванш

Джерело - Еспресо.
Призовий фонд бою-реваншу між чемпіоном світу WBO, WBA, IBF у надважкій вазі американцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа складе $100 млн.
Про це повідомляє Boxing Kingdom.
За поєдинок, який відбудеться у Ер-Ріяді чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF Енді Руїс отримає $12 млн.
Гонорар його суперника – Ентоні Джошуа складе $88 млн.
Також зазначається, що організатори зароблять на поєдинку $125 млн.
Нагадаємо, Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг.