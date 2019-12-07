Руїс та Джошуа отримають неймовірні гонорари за матч-реванш

Призовий фонд складає $100 млн

Джерело - Еспресо.

Призовий фонд бою-реваншу між чемпіоном світу WBO, WBA, IBF у надважкій вазі американцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа складе $100 млн.

Про це повідомляє Boxing Kingdom.

За поєдинок, який відбудеться у Ер-Ріяді чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF Енді Руїс отримає $12 млн.

Гонорар його суперника – Ентоні Джошуа складе $88 млн.

Також зазначається, що організатори зароблять на поєдинку $125 млн.

Нагадаємо, Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг.