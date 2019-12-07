Ентоні Джошуа - Енді Руїс: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Ентоні Джошуа - Енді Руїс
|Суперважка вага - 90,7 кг
|Бій за титули WBA, WBO та IBF
|Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)
|7 грудня, 2019 року
|ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
У бою за титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі зійдуться діючий чемпіон Енді Руїс та претендент Ентоні Джошуа.
Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії, 7 грудня. Початок не раніше 23:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн.
Нагадаємо, 2 червня 2019 року, Руїс несподівано нокаутував Джошуа й заволодів поясами WBA, WBO та IBF.