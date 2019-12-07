Ентоні Джошуа - Енді Руїс: ОНЛАЙН

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Ентоні Джошуа - Енді Руїс Суперважка вага - 90,7 кг Бій за титули WBA, WBO та IBF Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) 7 грудня, 2019 року ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

У бою за титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі зійдуться діючий чемпіон Енді Руїс та претендент Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії, 7 грудня. Початок не раніше 23:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року, Руїс несподівано нокаутував Джошуа й заволодів поясами WBA, WBO та IBF.