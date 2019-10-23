Реванш між Гвоздиком і Бетербієвим немає сенсу - журналіст

Найближчим часом реванш між Олександром Гвоздиком (17-1, 14 КО) і Артуром Бетербієвим (15-0, 15 КО) не має сенсу.

Про це сказав український коментатор В'ячеслав Поночовний, який коментував бій за титули WBC і IBF.

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"Бетербієва, ніби як, можна перемогти за очками, якщо ти майстерний боксер. Однак поки це нікому не вдалося - 15 перемог 15 нокаутом. Я думаю, у того ж Ковальова і Бівола такі ж шанси завершити бій з Артуром як і у Гвоздика. Реванш з Гвоздиком поки найближчим часом сенсу не має ", - сказав Поночовний.