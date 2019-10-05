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Головкін: Підтримайте Дерев'янченка, він дуже сильний хлопець

Сьогодні 09:57 186 0
Бій відбудеться в ніч з 5 по 6 жовтня
Головкін: Підтримайте Дерев'янченка, він дуже сильний хлопець
#Головкін, #Дерев'янченко

Джерело - Ruptly.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе бій проти легендарного Геннадія Головченка (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі

Головкін (39-1-1, 35 КО) закликав підтримати українця напередодні бою.

"Підтримайте мого суперника, він дуже сильний хлопець. Це тест для нас. Цей бій - подарунок для фанів боксу. Я готовий, буде "Big Drama Show", - сказав Головкін.

Бій відбудеться в ніч з 5 по 6 жовтня.

Нагадаємо, Атлас зробив прогноз на бій Дерев'янченко - Головкін.

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