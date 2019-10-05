Тедді Атлас, тренер чемпіона світу WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) зробив свій прогноз на бій Сергія Дерев'янченка (13-1, 10 КО) та Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО).

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

"Дерев'янченко показав гарний виступ у бою проти Даніела Джейкобса. Але в той же час він продемонстрував вади в захисті. Це зіграє проти нього в бою з Головкіним. Прямі удари Геннадія переважать удари Дерев'янченка і приведуть до зупинки бою в пізніх раундах", - сказав Атлас.