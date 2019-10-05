Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе бій проти легендарного Генадія Головченка (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).
Бій відбудеться на знаменитому Madison Square Garden у Нью-Йорку в ніч з 5 на 6 жовтня.
Орієнтовний початок бою 6:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі XSPORT. Онлайн бою можна дивитись ТУТ.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію чемпіоського поєдинку Дерев'янченко - Головкін онлайн. Орієнтовний початок - 5:00.