Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція

Текстова трансляція бою за титул IBF

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе бій проти легендарного Генадія Головченка (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Бій відбудеться на знаменитому Madison Square Garden у Нью-Йорку в ніч з 5 на 6 жовтня.

Орієнтовний початок бою 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі XSPORT. Онлайн бою можна дивитись ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію чемпіоського поєдинку Дерев'янченко - Головкін онлайн. Орієнтовний початок - 5:00.