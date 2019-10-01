Дерев'янченко: Планую показати світу, що я наступна суперзірка і чемпіон світу з України

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) готовий до бою проти казаха Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Це буде непростий бій, Головкін фантастичний боєць, до якого я ставлюся з величезною повагою. Напевно мене чекає найскладніший поєдинок в кар'єрі, але я впевнений, що більш ніж готовий до цього моменту і планую показати світу, що Сергій Дерев'янченко - наступна суперзірка і чемпіон світу з України", - сказав Дерев'янченко.