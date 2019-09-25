Відомий британський боксер ошелешив заявою, що Земля пласка

Приголомшеве зізнання Фроча

Екс-чемпіон світу у другій середній вазі британець Карл Фроч вважає Землю пласкою.

Про це він заявив в інтерв'ю Metro.

"Земля пласка, сто відсотків. Немає ніяких доказів викривлення Землі. Дивлюся на фото і думаю: стривайте, це схоже на мультики. Ось коли хтось відкриє чартерні рейси і можна буде подивитися на Землю і побачити, як вона виглядає, я повірю, що Земля кругла", - зізнався боксер.

Карл Фроч завершив спортивну кар'єру у 2014-му році, був багаторазовим чемпіоном світу за версіями WBC (Всесвітня боксерська рада), IBF (Міжнародна боксерська федерація) i WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Нагадаємо, визначилася вага Усика за 3 тижні до поєдинку зі Спонгом.

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