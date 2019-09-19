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У суперважкій вазі організують Всесвітню Суперсерію

Сьогодні 19:48 305 0
Всесвітня боксерська суперсерія може відбутися наступного року
У суперважкій вазі організують Всесвітню Суперсерію
#Вайт, #Дюбуа, #бокс

Джерело - espreso.tv.

Всесвітня боксерська суперсерія має намір організувати турнір у надважкій ваговій категорії.

Серії хочуть провести впродовж наступного року, перший раунд відбудеться у лютому, а фінал - у листопаді-грудні.

На турнірі хочуть бачити британця Ділліана Вайта, француза Даніеля Дюбуа, хорвата Філіпа Хрговіча, німця Агіта Кабайела та переможця бою між новозеландцем Джозефом Паркером та Дереком Чісорою із Великої Британії.

Вже відомо, що у Суперсерії не візьмуть участь найсильніші боксери категорії – чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Ендрі Руїс, чемпіон WBC Деонтей Вайлдер та екс-чемпіони світу Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Гассієв дебютує у суперважкій вазі.

Нагадаємо, жоден з українців не вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу у Росії.

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