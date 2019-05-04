Кролла: Ноги роблять Ломаченка найкращим у світі

Чудовий баланс та висока точність ударів роблять Василя Ломаченка одним з найкращих боксерів в історії.

Про це розповів колишній суперник українця Ентоні Кролла.

"Що робить Ломаченко одним з лідерів Р4Р і одним з найкращих боксерів в історії? Одна з найбільш важливих речей - його ноги. Я говорив це до бою і вважаю це одним з найважливіших його якостей.Також він відмінно тримає баланс. Немає різниці, де він, він продовжує тримати баланс", - сказав Кролла.

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"Ну і точність, він хибить дуже мало. Я вірив, що я хороший у захисті, але він розкривав мене. Знаєте, у нього не найсильніші удари, з якими я стикався, але він діє так швидко, відкриває тебе і б'є по відкритих місцях так, що ти починаєш відчувати ці удари", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Кемпбелл викликав на поєдинок Ломаченка.

Джерело - xsport.ua.