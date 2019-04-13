Ломаченко - Кролла: відео бою

Відео бою Ломаченко - Кролла, в якому український боксер здолав британця нокаутом в четвертому раунді.
Поєдинок за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі відбувся 13 квітня. У ньому зійшлися чинний чемпіон Василь Ломаченко та претендент Ентоні Кролла. Бій Ломаченка - Кролла можна подивитися на Чемпіоні.
Ключовий момент поєдинку стався в четвертому раунді. Удар Ломаченка в голову Кролли виявився для британця фатальним.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua