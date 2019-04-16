Британський чемпіон Олімпіади-2012 з боксу Люк Кемпбелл викликав на поєдинок українського чемпіона світу WBA і WBO у легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це повідомляє nv.ua.

Претендент на титул WBC заявив, що Ентоні Кролла в програному українцеві бою показав сміливість, а той - клас.

"Два олімпійські чемпіони точно заслуговують провести очний поєдинок", - додав Кемпбелл.

Ломаченко двічі вигравав золоті медалі Олімпійських Ігор у 2008 та 2012.

13 квітня український боксер нокаутом у 4-му раунді переміг британця Ентоні Кроллу та захистив титули чемпіона світу WBA і WBO.

Нагадаємо, халат Ломаченка оцінюють в 300 тисяч доларів.

Джерело - nv.ua.