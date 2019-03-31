Гвоздик - Нгумбу: ОНЛАЙН

Перший захист титулу WBC українським чемпіоном

Нагадаємо, суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова

Гвоздик розповів, що планує об'єднати титули чемпіона світу цього року.

Нгумбу заявив, що переможе Гвоздика.

На думку букмекерів, Гвоздик взагалі не відчує жодних проблем у цій дуелі.

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу WBC проти француза Дуди Нгумбу.

Важливо: Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019

Нагадаємо, що 2 грудня 2018 року харків'янин жорстко нокаутував Адоніса Стівенсона та став чемпіоном світу за версією WBC.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Бій відбудеться у Філадельфії (США) у ніч з суботи на неділю, 31 березня.

Поєдинок розпочнеться не раніше 4:50 за київським часом.

Дивіться також: Божевільний нокаут від Гвоздика очима вболівальників. ВІДЕО

Напередодні суперники провели традиційне зважування.

Джерело - Чемпіон.