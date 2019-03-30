Гвоздик - Нгумбу: ОНЛАЙН

Перший захист титулу WBC українським чемпіоном

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу WBC проти француза Дуди Нгумбу.

Нагадаємо, що 2 грудня 2018 року харків'янин жорстко нокаутував Адоніса Стівенсона та став чемпіоном світу за версією WBC.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Важливо: Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019

Бій відбудеться у Філадельфії (США) у ніч з суботи на неділю, 31 березня.

Поєдинок розпочнеться не раніше 4:50 за київським часом.

Напередодні суперники провели традиційне зважування.

Джерело - Чемпіон.