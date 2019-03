Гассієв заради реваншу з Усиком перейде у надважку вагу

Російський боксер Мурат Гассієв, який програв Олександру Усику, заради реваншу з українцем переходить у надважку вагу.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.

Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв веде переговори зі стрімінговим сервісом DAZN. За інформацією Коппінджера, боксер з Росії може перейти у надважку вагу. Там Гассієв спробує домовитися про другий бій з Олександром Усиком.

