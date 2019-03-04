Гассієв: Мені не подобається стиль Усика

Мурату Гассієву не цікавий бій проти Олександра Усика, якщо у нього не буде титулів.

Про це сказав сам російський боксер.

"Стиль Усика мені не подобається, тому що я сам так не зміг би боксувати. На той момент [фінал WBSS] він просто виявився кращим боксером. Якщо у мене вийде провести з ним реванш, це добре. Якщо у нього титулів не буде, то мені нецікаво буде з ним боксувати", - зазначив російський боксер.

Раніше британський промоутер анонсував новини про суперника Усика. Тим часом Усик та Повєткін далекі від підписання контракту

Джерело - Чемпіон.