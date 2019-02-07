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Назвали наступного суперника Гвоздика

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Назвали наступного суперника Гвоздика

Наступним суперником українського чемпіона Олександра Гвоздика стане француз Дуду Нгумбу.

Про це повідомляє журналіст ESPN Ден Рафаель.

  Актуально: Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Француз свій останній бій провів в травні минулого року, рішенням більшості перемігши Йоанна Конголо.

Відомо, що поєдинок Гвоздика відбудеться 30 березня в Філадельфії, однак ім'я його майбутнього опонента поки не було визначено.

Нагадаємо, 2018-го року Гвоздик виграв чемпіонський пояс, відправивши в нокаут канадця Адоніса Стівенсона, який після бою був введений в штучну кому і тільки через місяць почав спілкуватися з близькими.

Джерело - Чемпіон.

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