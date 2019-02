Назвали наступного суперника Гвоздика

Наступним суперником українського чемпіона Олександра Гвоздика стане француз Дуду Нгумбу.

Про це повідомляє журналіст ESPN Ден Рафаель.

Актуально: Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Француз свій останній бій провів в травні минулого року, рішенням більшості перемігши Йоанна Конголо.

Light heavyweight champion Oleksandr Gvozdyk (16-0, 13 KOs), due to make his first defense March 30 in the main event of a Top Rank Boxing on ESPN card at Philadelphia's 2300 Arena, will face Doudou Ngumbu (38-8, 14 KOs), multiple sources with knowledge... https://t.co/uZBOj2nCLw