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Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ

Відбулися чергові 8 матчів ліги найсильніших команд України.
Сьогодні 12:50 Максим Салівон 215 0
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
#Динамо Київ, #ЛНЗ Черкаси, #Минай, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Андрій Ярмоленко, #Роман Григорчук, #Олександр Піхальонок, #Руслан Ротань, #Едуардо Герреро, #Марлон Гомес

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга не втомлюється дивувати. От і в 22 ігровому колі глядачі побачили 5 "верхових" матчів і таку ж кількість вилучень. Укупі з 26 голами тур, який закінчився напередодні, дійсно став багато в чому "особливим". Тож саме час виділити головне.    

Подія туру

Андрій Ярмоленко зіграв уперше з жовтня. Останній матч 34-річного півзахисника припав на перший день жовтня. У грі з Ворсклою сталося те, чого так довго чекали всі шанувальники київського клубу. 

Ярмоленко вийшов на поле на другу частину другої половини, й одразу нагадав, що недарма вважається одним з найуспішніших футболістів УПЛ сучасності. Вже за 12 хвилин Андрій відзначився голом, який став для нього 5 у 10 матчах у всіх турнірах з початку сезону.  

Матч туру

Минай приймав Олександрію, й на сценарій, за якого залікові бали неодмінно опиняться в скарбничці закарпатців, ставили далеко не всі. І дійсно, команда Желько Любеновича поступалася протягом більшої частини матчу. А на 58 хвилині рахунок став вже 0:2 на користь суперника.

Однак цей Минай уміє дивувати. У 6 матчах по перерві закарпатці програли Шахтарю та Зорі, проте набрали вже 8 балів. Бо за менш ніж тайм матчу з Олександрією перевернули з ніг на голову хід зустрічі, забивши два голи. Й вирвали таке дорогоцінне очко, яке потім може стати одним з вирішальних аргументів у боротьбі за виживання. Сам же матч подарував усе, що привертає увагу пересічного вболівальника — карколомний сюжет, інтригу, гарну результативність, симпатичні голи.   

Гравець туру

Едуардо Герреро не забивав із середини грудня минулого року. Футболіст із панамським паспортом залишається лідером луганської Зорі, на якого покладають особливі надії наставник та партнери по команді. Й у матчі з Металістом 1925 форвард нарешті вистрілив.

Герреро не просто відзначився двома голами. Едуардо забив усі м'ячі своєї команди, й саме за рахунок його двох результативних ударів Зоря здобула 3 перемогу в 5 матчах. Сам Герреро довів кількість голів із початку сезону до 11 в усіх турнірах. 

Антигерой туру

Захисники Оболоні та Ворскли, півзахисник Полісся Богдан Кушніренко, хавбек Вереса Олександр Кучеренко, плеймейкер Олександрії Кирило Ковалець. В 22 турі як ніколи вистачало футболістів, що надовго запам'ятають останній матч за своєї участі як один з найгірших у кар'єрі. Та один гравець все ж "перевершив" усіх згаданих вище колег по професії. 

Ізраїльський хавбек ЛНЗ Арад Бар примудрився сфолити у своєму штрафному майданчику вже в компенсований час до другого тайму матчу з Рухом, привіз пенальті, а заодно — отримав червону картку. Так його команда втратила, здавалось би, вже зароблений один бал, а черкащани програли другий матч поспіль. 

Команда туру

Одеський Чорноморець не має змоги займатися бодай відносно нормальним комплектуванням команди. Один з останніх новачків клубу чкурнув із Одеси, щойно відчув, що його життю загрожує небезпека — місто ледь не кожного дня під масованими обстрілами російських терористів. Однак це не заважає "морякам" грати в такий яскравий футбол, який ми побачили в грі проти Полісся.

Перед грою шанси Чорноморця на перемогу оцінювалися не вельми високо. Проте на практиці клуб із Одеси не просто дав науку супернику й шокував візаві, який вчергове зіграв украй невдалий матч (а причина точно була в Калитвинцеві-старшому?..), а й розгромив опонента, який за підбором виконавців перевершує Чорноморець ледь не на кожній позиції. 

Дебют туру

Марлон Гомес — один з двох зимових новачків Шахтаря, кожен з яких донецькому клубу обійшовся в 12 мільйонів євро. І в матчі з Оболонню бразилець мав бойове хрещення. 

Маріно Пушич випустив півзахисника вже за рахунку 2:0 на користь Шахтаря в другій половині матчу. Гомес продемонстрував ефектні навички володіння м'ячем та задатки ведення гри. Цікаво, що Марлон вийшов замість Судакова. Імовірно, саме його в Шахтарі бачать "наступником" Георгія в центрі поля у випадку продажу талановитого українця в західноєвропейський клуб.

Тренер туру

Роман Григорчук є тим типом наставника, команди якого є дійсно "тренерськими". Колективи цього фахівця виділяються високою ігровою дисципліною та ефективністю біля воріт суперника. Матч із Поліссям став прикладом саме такого, хрестоматійного футболу "за Григорчуком".

Чорноморець не мав безліч моментів і не володів беззаперечною ігровою чи територіальною перевагою. Проте зміг реалізувати свої шанси в умовах постійного тиску з боку суперника. Й переміг уперше за останні 4 матчі, та ще й одразу — розгромно.  

Гол туру

Олександр Піхальонок проводить далекий від ідеалу сезон. Як і весь Дніпро-1, півзахисник збірної України виглядає не так яскраво. Проте в матчі з Колосом Піхальонок нагадав, за що його викликають до лав головної команди країни.

Гол вже на другій хвилині матчу став логічним підсумком впевнених дій "дніпрян" із перших секунд гри. Олександру вдався гарний, а головне — сильний та точний удар із-за меж штрафного майданчика. Пізніше Піхальонок додасть у свій доробок ще й результативну передачу. Таким чином, з початку сезону в Олександра вже 6+6 за системою "гол+пас" у всіх турнірах.  

Цитата туру

Руслан Ротань — непересічний тренер. Його Олександрія встигла зарекомендувати себе однією з найбільш "інтелектуальних" команд УПЛ. Та по закінченні матчу з Минаєм Ротань прогнозовано був незадоволений. І розказав у коментарі УПЛ ТБ багато цікавого.

"Чи маю я претензії до футболістів після сьогоднішньої гри? А як ви думаєте. Матч був у наших руках, все було під контролем, але потім… в останні 20 хвилин я не впізнав свою команду, не впізнав гравців, не впізнав настрій… Було дуже багато помилок. Ми побачили хто є хто… 

Що сталося з командою в кінці гри? Це піжонство. А також самовпевненість, страх і характер. Якщо щось не йде за твоїм сценарієм, треба мати характер. На жаль, я сьогодні його не побачив.

Ковалець посміхався перед тим, як не забити пенальті? У нас сьогодні на полі було все, що не потрібно. Піжонство, самопевність і страх у грі з м’ячем. У нашої команди такого не повинно бути.

Орендовані гравці? Авагімян не мав права грати проти своєї команди, але чому грав Гунічев – не до мене питання. Я погоджувався відпустити гравця в оренду, але він не повинен був грати проти нас", — підкреслив Ротань. 

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