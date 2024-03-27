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На заборі теж х*й написано: гендиректор Чорноморця прокоментував чутки про трансфер Салюка

Сьогодні 19:21 104 0
На заборі теж х*й написано: гендиректор Чорноморця прокоментував чутки про трансфер Салюка
#Чорноморець

Джерело - Український футбол.

Чорноморець не отримував жодних пропозицій щодо центрального захисника Володимира Салюка. 

Про це генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра заявив у коментарі "Українському футболу". 

"Не хочу хамити, але, знаєте, відповім так – на заборі теж написано х*й. Поторкаєш, а воно не відповідає дійсності: або бетон, або дерево, інколи метал. Не знаю, де ви таку херню прочитали", - сказав Місюра. 

Чутки про нібито інтерес до Салюка з боку шведського Гаммарбю з’явилися в телеграм-каналі Zorya Londonsk. Джерело повідомляло, що Гаммарбю запропонував 600 тисяч євро, але Чорноморець хоче більше. 

21-річний Володимир Салюк - вихованець Чорноморця. Він виступає за першу команду одеситів з початку сезону-2022/23. 

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