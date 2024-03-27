На заборі теж х*й написано: гендиректор Чорноморця прокоментував чутки про трансфер Салюка

Джерело - Український футбол.

Чорноморець не отримував жодних пропозицій щодо центрального захисника Володимира Салюка.

Про це генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра заявив у коментарі "Українському футболу".

"Не хочу хамити, але, знаєте, відповім так – на заборі теж написано х*й. Поторкаєш, а воно не відповідає дійсності: або бетон, або дерево, інколи метал. Не знаю, де ви таку херню прочитали", - сказав Місюра.

Чутки про нібито інтерес до Салюка з боку шведського Гаммарбю з’явилися в телеграм-каналі Zorya Londonsk. Джерело повідомляло, що Гаммарбю запропонував 600 тисяч євро, але Чорноморець хоче більше.

21-річний Володимир Салюк - вихованець Чорноморця. Він виступає за першу команду одеситів з початку сезону-2022/23.