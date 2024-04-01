Любенович пояснив неймовірний камбек Миная у матчі з Олександрією

Правильні заміни допомогли Минаю повернутися у гру в матчі проти Олександрії в межах 22 туру Української Прем'єр-ліги (2:2).

Про це повідомив головний тренер закарпатського клубу Желько Любенович.

"Хочу сказати, що та гра, яку ми показали при 0:2, дорогого коштує. Одне очко йде нам в скарбничку. Дякую за гру і рухаємося далі.

Як налаштовували хлопців у роздягальні? Ми домовлялися грати позаду на нуль, а попереду, я запевняв хлопців, що заб’ємо. Але не так сталося, не вдалося це зробити. Але після 0:2 я сказав, що ще багато часу, вчасно забили перший гол, потім Гунічева вийшов і забив – правильна заміна.

Могли виграти, але нічия – закономірна. Цікаво, що перед виходом Гунічева на поле я сказав йому, що він точно заб’є – і він забив.

Стосовно того, що команда багато забиває: коли очолив команду казав, що гратимемо в атакувальний футбол. Це ми і показуємо своїм футболом на полі. Будемо старатися забивати ще більше, адже нам треба забивати і вигравати матчі, турнірне становище забов’язує", - розповів Любенович.