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Президент Зорі назвав дату виплати боргів

Сьогодні 12:22 118 0
Президент Зорі назвав дату виплати боргів
#Чемпіонат України, УПЛ, #В’ячеслав Чурко, #Зоря Луганськ

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Президент Зорі Євген Геллер пообіцяв виплатити гравцям усі борги 19 травня. 

Про це розповів півзахисник луганської команди Вячеслав Чурко в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital. 

"Давайте дочекаємося 19 травня. 19 травня це така дата, де було сказано від президента, що він розрахується з командою. Тому чекаємо 19 травня, а там будемо бачити", - сказав Чурко. 

Нагадаємо, через борги майже весь основний склад Зорі бойкотував матч проти Динамо. Тоді Юрію Ковалю довелося випускати резервістів та гравців юнацької команди.

Вчора, 31 березня, Зоря провела матч з Металістом 1925, у якому вже взяли участь усі лідери. Луганці святкували перемогу з рахунком 2:1. 

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