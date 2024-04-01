Президент Зорі назвав дату виплати боргів

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Президент Зорі Євген Геллер пообіцяв виплатити гравцям усі борги 19 травня.

Про це розповів півзахисник луганської команди Вячеслав Чурко в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Давайте дочекаємося 19 травня. 19 травня це така дата, де було сказано від президента, що він розрахується з командою. Тому чекаємо 19 травня, а там будемо бачити", - сказав Чурко.

Нагадаємо, через борги майже весь основний склад Зорі бойкотував матч проти Динамо. Тоді Юрію Ковалю довелося випускати резервістів та гравців юнацької команди.

Вчора, 31 березня, Зоря провела матч з Металістом 1925, у якому вже взяли участь усі лідери. Луганці святкували перемогу з рахунком 2:1.