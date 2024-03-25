Головне
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Сьогодні 09:43 703 1
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 66
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 83
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 141
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:36 125
Визначився орієнтовний час початку матчу Калініної у 4-му колі турніру в Маямі
Сьогодні 11:51 284
Збірна України виборола 14 нагород і стала найкращою на етапі Кубку Європи серед кадетів
Сьогодні 11:33 175
Стали відомі всі учасниці Фіналу чотирьох жіночої Суперліги: розклад матчів
Сьогодні 10:37 177
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Сьогодні 07:00 530 1
Стаценко вперше за 6 років дійшов до 1/16 Кубку світу
Сьогодні 00:42 305
Прямі трансляції

Шахтар цікавиться 16-річним захисником, якого переглядали скаути МЮ

Сьогодні 10:26 174 0
Шахтар цікавиться 16-річним захисником, якого переглядали скаути МЮ
#Манчестер Юнайтед, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - Sport.ua.

Шахтар кілька разів намагався підписати 16-річного центрального захисника Металіста Кирила Дігтяря. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

За інформацією джерела, поки жодна зі спроб не мала успіху. Сторони не можуть домовитися, адже в Олексія Люндовського та компанії Alik Football Management серйозно зіпсувалися відносини з Шахтарем через трансфер Михайла Мудрика в Челсі та перехід Георгія Судакова у стан конкурентів — ProStar Вадима Шаблія. 

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Манчестер Юнайтед відправив своїх скаутів для спостерження за Дігтярем. Центрбека переглянули в матчі збірної України U-17 проти Греції, але джерело зазначає, що гра Кирила не вразила скаутів. 

Цього сезону Дігтярь провів 16 матчів у Першій лізі. Вихованець Металіста також має досвід виступів в УПЛ. Минулого сезону 15-річний на той момент захисник дебютував у матчі проти Дніпра-1. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam 5436 2
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 40862
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22144
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” 2231
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського "Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського 10625
Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія 764
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16323 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91870
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69962
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29061
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159342
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106798