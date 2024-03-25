Шахтар цікавиться 16-річним захисником, якого переглядали скаути МЮ

Шахтар кілька разів намагався підписати 16-річного центрального захисника Металіста Кирила Дігтяря.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, поки жодна зі спроб не мала успіху. Сторони не можуть домовитися, адже в Олексія Люндовського та компанії Alik Football Management серйозно зіпсувалися відносини з Шахтарем через трансфер Михайла Мудрика в Челсі та перехід Георгія Судакова у стан конкурентів — ProStar Вадима Шаблія.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Манчестер Юнайтед відправив своїх скаутів для спостерження за Дігтярем. Центрбека переглянули в матчі збірної України U-17 проти Греції, але джерело зазначає, що гра Кирила не вразила скаутів.

Цього сезону Дігтярь провів 16 матчів у Першій лізі. Вихованець Металіста також має досвід виступів в УПЛ. Минулого сезону 15-річний на той момент захисник дебютував у матчі проти Дніпра-1.