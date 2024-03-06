Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Індіан-Веллс – центральна весняна подія у великому тенісі на харді. На честь головного спонсора чемпіонат має назву BNP Paribas Open і є найвідвідуванішим турніром, не враховуючи четвірку Grand Slam.

У цьому році серед учасниць змагання, яке належить до рангу WTA 1000, буде розіграно майже 9 млн доларів. Переможниця отримає понад мільйон. Якнайбільшу частку призових спробують заробити й п'ять українських тенісисток.

Четверо наших дівчат мають рейтинг, який дозволяє почати виступ зі стадії 1/32 фіналу: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк Ангеліна Калініна. Леся Цуренко стартує з 1/64. При цьому всі п'ять українок знаходяться в першій сороківці світового рейтингу. Спробуємо оцінити їхні шанси на престижному турнірі, який триватиме з 6 до 17 березня.

Леся Цуренко

Вік: 34

34 Поточний рейтинг: WTA 37

WTA 37 Найкращий рейтинг у кар'єрі: 23 (2019)

23 (2019) Всього титулів: 6

6 Титулів на харді: 6

За умови успіху в першому матчі, в другому колі Леся потрапляє на 22-річну американку Емму Наварро. Остання не показує чогось надзвичайного, але перед місцевою публікою буде старатися проявити себе найкращим чином.

Багато залежить від того, наскільки Лесю турбує її традиційна травма – пошкодження ліктя. Але будемо сподіватися, що в третьому турі побачимо українське дербі: Цуренко – Світоліна.

Цікавий факт: 13 лютого Леся вперше за п'ять років здолала суперницю з першої десятки світового рейтингу. На турнірі WTA 1000 в Досі в 1/16 українкою була переможена Онс Жабер із Тунісу. Це лише третя перемога такого рівня в кар'єрі Цуренко. На жаль, вже в наступному матчі Леся знялася через травму.

Саме невпевненість у фізичному стані Лесі не дає змоги зробити оптимістичний прогноз щодо її виступу на цьогорічному Індіан-Веллсі. Наш прогноз – вихід до другого кола змагань.

Статистика виступів Л. Цуренко на BNP Paribas Open

2015: 1/4 фіналу

1/4 фіналу 2013, 2016, 2019, 2023: третій раунд

третій раунд 2012: другий раунд

другий раунд 2017, 2018: перший раунд

Ангеліна Калініна

Вік: 27

27 Поточний рейтинг: WTA 35

WTA 35 Найкращий рейтинг у кар'єрі: 25 (2023)

25 (2023) Всього титулів: 7

7 Титулів на харді: 3 (2 – в приміщеннях)

Ангеліна завжди радує нас запальною та емоційною грою, але при цьому дуже рідко виглядає стабільно навіть протягом одного матчу. В Остіні українка дійшла до півфіналу, але занадто багато сил та емоцій залишила у чвертьфінальному протистоянні з француженкою Діан Паррі.

Цікавий факт: Поточний тиждень став для Калініної 100-м, який вона провела в топ-50 світового рейтингу WTA.

В 1/32 фіналу Ангеліна зустрінеться з переможницею протистояння між 26-річною Магдаленою Фреш із Польщі та 25-річною Лючією Брондзетті з Італії. Обидві тенісистки достатньо небезпечні, але під силу українці. А от у наступному колі потенційною суперницею Калініної є 19-річна американка Коко Гауфф, що прагне використати цей турнір як трамплін для успішного повернення в тур.

Зважаючи на останній факт, передбачимо, що третє коло стане для Ангеліни останнім на Індіан-Веллсі-2024. Хоча всі українські вболівальники будуть чекати приємної несподіванки від своєї улюблениці.

Статистика виступів А. Калініної на BNP Paribas Open

2023: третій раунд

третій раунд 2022: другий раунд

другий раунд 2021: перший раунд

Марта Костюк

Вік: 21

21 Поточний рейтинг: WTA 32

WTA 32 Найкращий рейтинг у кар'єрі: 28 (2024)

28 (2024) Всього титулів: 4

4 Титулів на харді: 4

Однією з найбільших надій українських уболівальників після вдалого виступу в Сан-Дієго є Марта Костюк. Вольова перемога над Анастасією Павлюченковою та впевнена перевага над американкою Джессікою Пегулою дійсно дозволяють сподіватися на нові вражаючі здобутки.

Важливий факт: Перемога над 5-ю ракеткою світу Дж. Пегулою стала для Марти найкращим результатом у кар'єрі.

Однак повернімося на рік назад. 5 березня 2023 Марта взяла свій найпрестижніший титул – перемогла на хардовому турнірі в Остіні. Після цього на Індіан-Веллсі українка поступилася у першій же зустрічі посередній шведській тенісистці Ребеці Петерсон. Чи вистачить Костюк емоційних і фізичних резервів для вдалого старту на BNP Paribas Open цього разу? Ризикнемо зробити невтішний прогноз і віддати Марті шанс максимум на одну перемогу.

Статистика виступів М. Костюк на BNP Paribas Open

2021, 2022: другий раунд

другий раунд 2023: перший раунд

Даяна Ястремська

Вік: 23

23 Поточний рейтинг: WTA 31

WTA 31 Найкращий рейтинг у кар'єрі: 21 (2020)

21 (2020) Всього титулів: 6

6 Титулів на харді: 3

Лютий видався для Даяни невдалим після того, як в наприкінці січня українка виступила у півфіналі Australian Open. За умови перемоги в 1/32 фіналу в наступному раунді Ястремська з великою долею ймовірності вийде на Аріну Соболенко.

Цікавий факт: Першу перемогу на турнірі WTA Даяна здобула в Гонконзі у віці 18 років і 4 місяців. Це є рекордним показником серед українських тенісисток.

Свої попередні виступи на Індіан-Веллсі Даяна не може занести в кар'єрний актив. Але надамо Ястремський певний аванс і спрогнозуємо, що вона зустрінеться в 1/8 фіналу з Еліною Світоліною.

Статистика виступів Д. Ястремської на BNP Paribas Open

2021, 2023: другий раунд

другий раунд 2019, 2022: перший раунд

Еліна Світоліна

Вік: 29

29 Поточний рейтинг: WTA 17

WTA 17 Найкращий рейтинг у кар'єрі: 3 (2017)

3 (2017) Всього титулів: 20

20 Титулів на харді: 14 (1 – у приміщеннях)

Головною надією серед українок на BNP Paribas Open 2024 назвемо нашу головну зірку – Еліну Світоліну. Досвідчена спортсменка дала собі можливість відпочити перед великим хардовим турніром. Майстерність і вміння витягувати складні матчі в українки ніхто не відбере.

Цікавий факт: У минулому році Світоліна програла в першому ж матчі на Індіан-Веллс. Тоді її суперницею була маловідома американка Дарієт Гарт.

В цьому році з перших же поєдинків українку чекають важчі суперниці. Сподіваємося, Еліна налаштується на такі протистояння максимально серйозно. Даємо першій леді українського тенісу шанс дійти мінімум до 1/8 фіналу.

Статистика виступів Е. Світоліної на BNP Paribas Open

2019: півфінал

півфінал 2015, 2017, 2021: четвертий раунд

четвертий раунд 2016, 2018: третій раунд

третій раунд 2014, 2022: другий раунд

другий раунд 2013: перший раунд

Побажаймо кожній з наших тенісисток покращити персональну статистику на цьому престижному хардовому турнірі. Однак не вимагаймо від українських дівчат забагато. Не менш важливо за результат зберегти здоров'я і фізичну форму для успішного продовження сезону.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Фото: Getty Images

Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць

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