Головне
Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024
Сьогодні 14:37 1148
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 16:49 791
Кривбас переграв чемпіона Угорщини у контрольному матчі
Сьогодні 16:39 273
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:03 12959
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 15:25 27693
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 14:27 4595
Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024
Сьогодні 13:52 1511
Шевченко - новий президент УАФ
Сьогодні 13:10 1008
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 11:43 37309 2
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 10:12 5555
Блоги
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Андрій Дунець
Сьогодні 16:49 728
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:25 27666
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Андрій Дунець
Сьогодні 11:43 37260 2
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open Андрій Дунець
Вчора 07:06 906 1
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням Андрій Дунець
Вчора 06:20 7982
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України"
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України" Андрій Дунець
23.01.2024 11:45 1587
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open Андрій Дунець
23.01.2024 10:58 1125
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
22.01.2024 15:43 67330 1
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
22.01.2024 15:34 4279
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
22.01.2024 15:14 6072 1
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open Андрій Дунець
22.01.2024 08:30 1428
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму Андрій Дунець
22.01.2024 06:50 1972
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 17:33 4128 1
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 15:18 1646
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві Юрко Юрченко
19.01.2024 18:18 841
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе Юрко Юрченко
18.01.2024 17:39 708 2
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
18.01.2024 11:54 6549
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2024 10:33 37009
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2024 09:04 15812 1
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2024 08:16 9013
Прямі трансляції

Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024

Найуспішніший турнір у кар'єрі 23-річної кваліфаєрки
Сьогодні 16:49 Андрій Дунець 791 0
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Даяна Ястремська на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024, де спромоглася дістатися 12 фіналу, поступившись китаянці Ціньвень Чжен.

Згідно з інформацією про розмір виплат на офіційному сайті WTA, 23-річна одеситка, що починала свій шлях у Мельбурні ще у кваліфікації, отримала 990 тисяч доларів та 780 рейтингових очок.

* усі суми наведені в австралійських доларах

Нагадаємо, Ястремська стала лише 5-ю у Відкритій ері тенісисткою, яка пробилася до півфіналу Australian Open через кваліфікацію.

Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 12959
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен 6664
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 27693
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 37309 2
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open 5555
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open 4595
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71613
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31629
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4355 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4846
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87992
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111313 4