Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024

Найуспішніший турнір у кар'єрі 23-річної кваліфаєрки

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Даяна Ястремська на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024, де спромоглася дістатися 12 фіналу, поступившись китаянці Ціньвень Чжен.

Згідно з інформацією про розмір виплат на офіційному сайті WTA, 23-річна одеситка, що починала свій шлях у Мельбурні ще у кваліфікації, отримала 990 тисяч доларів та 780 рейтингових очок.

* усі суми наведені в австралійських доларах

Нагадаємо, Ястремська стала лише 5-ю у Відкритій ері тенісисткою, яка пробилася до півфіналу Australian Open через кваліфікацію.

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