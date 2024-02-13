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Цуренко впевнено переграла Жабер на турнірі у Досі

Українка перемогла у двох сетах
Сьогодні 19:54 311 1
Цуренко впевнено переграла Жабер на турнірі у Досі
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 37) впевнено пройшла друге коло на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Досі (Катар).

Українка у двох сетах переграла шосту ракетку світу з Тунісу Онс Жабер. Матч тривав 1 годину 22 хвилини. Цуренко припустилася двох подвійних помилок та використала 4 із 13 брейк-пойнтів.

Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки. Також Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000
Призовий фонд $3,211,715
13 лютого, друге коло

Леся Цуренко (Україна) - Онс Жабер (Туніс) 6:3, 6:2

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