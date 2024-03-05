Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць

4 з 5 українських тенісисток стартують відразу з другого кола

Джерело - Чемпіон.

5 березня відбулось жеребкування основної сітки BNP Paribas Open - WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США). Імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Відразу 4 з 5 представниць України є сіяними на турнірі, тож розпочнуть змагання аж із 2-го кола.

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

Леся Цуренко (37) - кваліфаєрка

Переможниця пари виходить на Емму Наварро (США, 23)

Друге коло

Еліна Світоліна (17) - Катержина Синякова (Чехія, 41) / Грет Міннен (Бельгія, 81)

Даяна Ястремська (31) - [WC] Емма Радукану (Велика Британія, 250) / кваліфаєрка

Марта Костюк (32) - кваліфаєрка / Чжан Шуай (Китай, 713)

Ангеліна Калініна (35) - Магдалена Френх (Польща, 43) / Лучія Брондзетті (Італія, 53)

Чинною чемпіонкою турніру є представниця країни-агресорки Білорусі - Аріна Соболенко (2), вона в другому колі зустрінеться з переможницею пари Елізабетта Кочаретто (Італія, 60) - Пейтон Стернз (США, 64). А перша ракетка світу полька Іґа Швьонтек чекатиме на результат зустрічі американки Даніель Коллінз (56) із кваліфаєркою.

Основна сітка "п'ятого мейджора" триватиме з 6 до 17 березня. Орієнтовний час початку матчів ставатиме відомим увечері перед кожним наступним ігровим днем.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.

Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго