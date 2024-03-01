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Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою

Українка виграла матч, попри розгромно програну першу партію
Вчора 23:06 248 0
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) у трьох сетах обіграла Діан Паррі (62) із Франції у третьому колі хардового турніру WTA 250 в Остіні (США).

Матч тривав 2 години 19 хвилин. Калініна 3 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 5 із 14 брейк-пойнтів.

Це була четверта очна зустріч тенісисток, Ангеліна виграла втретє.

У півфіналі Калініна, яка посіяна під першим номером, зіграє проти китаянки Ван Сію (64), що у чвертьфіналі обіграла Даніель Коллінс (48) зі США.

ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард (зал)
Призовий фонд - $267,082
1/4 фіналу, 1 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) 1:6, 6:4, 6:2

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру в Остіні є Марта Костюк (34), проте українка вирішила не захищати титул. Наразі Марта грає в Сан-Дієго, де вже дісталася чвертьфіналу, в якому протистоятиме росіянці Анатасії Павлючєнковій (25).

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