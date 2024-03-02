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Буяльський пропустить кілька тижнів через пошкодження

Сьогодні 22:00 128 0
Буяльський пропустить кілька тижнів через пошкодження
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський спостерігав за матчем 19 туру УПЛ проти Чорноморця (1:0) з трибун через травму.

Про це повідомляє пресслужба киян.

У хавбека виявили проблеми з гомілкостопним суглобом правої ноги. Буяльський зможе повернутися на поле за 2-3 тижні.

У нинішньому сезоні Віталій провів за Динамо 19 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, що на грі 19 туру УПЛ Динамо - Чорноморець на декількох центральних секторах стадіону були присутні глядачі.

Усі квитики на матч проти одеситів були продані за добу.

Нещодавно стало відомо, що  гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.

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