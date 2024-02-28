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Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця

В кінці минулого сезону стався схожий випадок
Сьогодні 02:22 Андрій Дунець 652 0
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Дмитро Мишньов, #Іван Калюжний

Джерело - Чемпіон.

Матч 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (0:0) не запам'ятався великою кількістю гольових моментів, але натомість може запам'ятатися тим, що станеться вже поза футбольним полем.

Після даної зустрічі в медіапросторі з'явилась інформація, що футболіст господарів Іван Калюжний, який провів на полі всі 90 хвилин, не був заявлений за олександрійців.

Відтак господарям загрожує технічна поразка з рахунком 0:3, передбачена регламентом для таких випадків.

Втім, ця історія для чемпіонату України не нова. В матчі 30-го туру минулого сезону схожої помилки припустилась Зоря, в складі якої наприкінці гри з Минаєм на заміну вийшов Дмитро Мишньов, що не був унесений до рапорту арбітра. Зрештою, луганцям, які виграли той поєдинок із рахунком 3:0, був присуджений автоматичний програш.

Проте прикра втрата трьох очок не вплинула на підсумкове місце "чорно-білих" у турнірній таблиці - вони фінішували третіми слідом за Шахтарем і Дніпром-1.

Тож якщо КДК УАФ цього разу ухвалить аналогічне рішення, то Олександрія недорахується одного очка, здобутого у грі з Шахтарем у матчі з чотирма перервамиа тому відрив команди Руслана Ротаня від зони перехідних матчів скоротиться з 2 балів до 1. Шахтар, зі свого боку, додасть до власного активу 2 очки й замінить на третьому місці Полісся.

Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ

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