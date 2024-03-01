ЛНЗ здолав Полісся в 19 турі УПЛ

Гол Олійника приніс перемогу клубу з Черкас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру Української Прем’єр-Ліги житомирське Полісся поступилося черкаському ЛНЗ.

У першій половині зустрічі команди не порадували моментами. Наприкінці тайму черкаська команда могла забити курйозний гол у власні ворота: Саліху вибиваючи м’яч, влучив у Насонова, який вчасно зорієнтувався та вибив "круглого" від воріт. На старті другого тайму матчу в епіцентрі події теж був Насонов. Він у підкаті вибив м’яч з під ніг Кравченка, який вже готувався пробивати у пусті ворота ЛНЗ. Наприкінці матчу припустився помилки воротар Полісся Бойко й Олійник забив єдиний гол. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь ЛНЗ.

Полісся залишилося на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи 33 очка. ЛНЗ піднявся на 9 місце (має 23 очка).

У наступному турі, 8 березня, ЛНЗ на виїзді зіграє з Металістом 1925. Наступного дня Полісся вдома зіграє з Олександрією.

Чемпіонат України - УПЛ

19 тур, 1 березня

Полісся - ЛНЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+2 Олійник

Полісся: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинский (Грицук 69), Танковський, Таллес (Мустафаев 77), Фортюне (Назаренко 69), Козак (к), Ндукве.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко, Рибалка (к) (Бойко 66), Бар, Пасіч, Тілль (Шестаков 66), Наумець (Олійник 66), Бессала (Хобленко 78).

Попередження: Рибалка 5, Ндукве 8, Муравський 27, Бар 57, Пасіч 89, Олійник 90+3

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