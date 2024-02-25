Сергій Мохник розповів про питання броні для гравців Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо отримало статус "об'єкт критичної інфраструктури".

Про це розповів заступник генерального директора киян Сергій Мохник.

Це означає, що футболісти київського клубу отримали бронь від мобілізації.

"Ми отримали "об'єкта критичної інфраструктури". Футболісти мають бронь. Мали бронь. Зараз вона подовжена до 17 травня. Далі будемо також продовжувати займатися цим питанням", - сказав Мохник.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Металістом 1925 у 18 турі УПЛ.

Наразі кияни із 28 очками посідають п'яте місце в турнірній таблиці місце, відстаючи на шість балів від лідируючих Кривбаса та Дніпра-1.

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