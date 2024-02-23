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Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку

Чемпіонат України повернувся ефектно!
Сьогодні 19:53 Андрій Дунець 309 0
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
#Кривбас, #Кузик, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Гравець Кривбаса Денис Кузик забив блискучий м'яч у ворота ЛНЗ в матчі-відкритті другої частини сезону УПЛ.

На 63-й хвилині гри півзахисник прийняв передачу неподалік кута штрафного майданчика і завдав потужного удару в далекий верхній кут воріт Євгена Кучеренка.

Відео

Кривбас святкував упевнену перемогу з рахунком 3:0, принаймні на півтори доби одноосібно очоливши турнірну таблицю чемпіонату України.

В наступному турі підопічні Юрія Вернидуба протистоятимуть Шахтарю, а ЛНЗ на виїзді зіграє з житомирським Поліссям. Матчі відбудуться 3 та 1 березня відповідно. 

Нинішній 18-й тур продовжиться в неділю, оскільки, в суботу, 24 лютого, у футбол в Україні не гратимуть.

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