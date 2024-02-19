Денисов: Полісся зможе прийняти 1500 вболівальників на стадіоні

Директор Полісся з маркетингу розповів про повернення глядачів на трибуни

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Центральний міський стадіон Полісся в Житомирі зможе прийняти 1500 вболівальників на трибунах.

Про це розповів директор з маркетингу, медіа та спонсорства однойменного клубу Олександр Денисов.

"По суті ми щасливі, бо тепер ми точно розуміємо, що гравці та команда і зусилля, які вони докладають на футбольному полі — усе це для вболівальників і не лише по телевізору, але тепер і на трибунах. Ми зробили дуже великий обсяг роботи, дуже великий обсяг роботи зробила служба безпеки клубу, відпрацьовуючи питання того, як вболівальники можуть перебувати на стадіоні, як діяти в випадку повітряної тривоги, як побудовані процеси і з точки зору евакуації вболівальників, куди їх спрямовують і так далі.

Клуб докладає зусиль, щоб вболівальники могли прийти на стадіон, але водночас це дуже велика відповідальність клубу за життя та безпеку наших палких вболівальників, щоб з ними не дай Боже нічого не трапилось, коли щось небезпечне відбувається. Зараз можна сказати, що приблизно 1500 вболівальників може прийняти стадіон. Це, звісно, не та кількість, якої ми хотіли і на яку розраховували — ми б хотіли бачити повні трибуни, а це — 6500 вболівальників.

Чому ми маємо саме цифру 1500 — можна пояснити дуже просто. Кожен клуб, який приймає рішення, що вболівальники будуть на його трибунах вирішує питання з точки зору, яка кількість бомбосховищ є навколо стадіону в радіусі 500-700 метрів, не більше.

Клуб провів і досі проводить перемовини з установами, які мають ліцензовані бомбосховища, а не просто якісь підвали, з якими підписуються контракти і які готові та можуть прийняти вболівальників. Ось, власне, ця кількість — 1500 — і дозволяє нам розпочати програму продажу квитків і запрошення вболівальників на трибуни", - сказав Денисов.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Полісся завітає в гості до львівського Руха в межах 18-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зазначається, що житомирський клуб готується до старту продажу квитків на найближчий домашній матч 1 березня проти ЛНЗ.

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